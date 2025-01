"Il deserto invisibile: le aree interne al tempo dell'autonomia differenziata" Venerdì pomeriggio presso la Cia il convegno organizzato da Potere al Popolo

Potere al Popolo - Sannio promuove un incontro pubblico dedicato alla situazione del Sannio e delle aree interne del Sud, analizzando le sfide legate al contesto politico ed economico attuale, con un focus sull’impatto dell’autonomia differenziata. Parteciperanno attivisti e rappresentanti del tessuto associativo e sociale provinciale, insieme al nostro co-portavoce nazionale Giuliano Granato.

L'evento, intitolato "Il deserto invisibile: le aree interne al tempo dell'autonomia differenziata", si terrà venerdì 10 gennaio alle ore 18:30 presso la Sala Conferenze CIA, in via delle Puglie 34 a Benevento.

PROGRAMMA

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Carmine Fusco, Presidente della CIA Benevento.

Seguiranno gli interventi di: Giuliano Granato, Co-portavoce nazionale di Potere al Popolo; Sara Luciano, Responsabile SAI - Consorzio Sale della Terra; Enzo Pacca, consigliere comunale e già sindaco di Pannarano; Annalisa Papa, Referente locale di Plastic Free; Fulvio Ianiro, rappresentante di Arci Benevento.

"Questo momento di confronto si colloca nel percorso nazionale di Potere al Popolo contro ogni forma di autonomia differenziata, affrontando le problematiche specifiche di territori come il nostro. Non sarà soltanto un’occasione per denunciare lo spopolamento delle aree interne, le difficoltà di accesso ai servizi essenziali e la carenza di opportunità lavorative, ma rappresenterà soprattutto un momento di riflessione collettiva sulle possibilità e le strategie di resistenza per restare. L'obiettivo è immaginare e costruire insieme un modello alternativo di abitare questi territori, mettendo al centro la difesa dei diritti e la solidarietà, senza lasciare indietro nessuno".