Crisi alla Provincia, arriva una proposta di emendamento da Fratelli d'Italia "Confidiamo in un confronto a breve con gli altri gruppi consiliari"

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia hanno depositato al protocollo della Provincia una proposta di emendamento al Documento unico di programmazione 2025/2027 ed allo Schema di Bilancio 2025/2027.

Lo dichiarano in una nota Agostinelli e Mauriello che spiegano: "La nostra è una proposta sulla quale siamo pronti a discutere ed a trovare sintesi con tutte le forze presenti in Consiglio Provinciale.

Occorre agire e farlo subito, non possiamo rimanere nel guado. Avremmo auspicato una convocazione del Presidente ad un tavolo plenario. In mancanza, ci siamo resi noi promotori di un’iniziativa, di una proposta.

Gli emendamenti che proponiamo - hanno rimarcato Mauriello ed Agostinelli - sono tesi, ad esempio, a contrarre gli aumenti di spesa del personale, evitando inutili assunzioni, a vantaggio delle spese di manutenzione per strade e scuole della Provincia. O ancora a ridurre le notevoli spese legali, puntando sulla valorizzazione di professionalità interne, e destinando i risparmi sempre alla manutenzione di strade e scuole.

Confidiamo - concludono - in un confronto a breve con gli altri gruppi consiliari, pronti a discutere sulla nostra e su eventuali altre proposte, purché ispirate ad una logica di buonsenso, equilibrio e buona amministrazione.