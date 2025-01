Studenti al freddo: la denuncia di Forza Italia "situazione insostenibile" La sollecitazione di Mariano Colangelo, responsabile provinciale Politiche Giovanili Forza Italia

“Gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori della provincia di Benevento al ritorno dalle vacanze natalizie si sono ritrovati con le aule fredde a causa di guasti ai termosifoni. Una problematica che va avanti da settimane e che i nostri Consiglieri Provinciali di Forza Italia stanno evidenziando da tempo al Presidente Nino Lombardi sia per le vie brevi che a mezzo pec. Ma ora la situazione è diventata davvero insostenibile sia per gli studenti che per il personale scolastico”. Cosi Mariano Colangelo, responsabile provinciale per le Politiche Giovanili Forza Italia Giovani. “Ciò – continua Colangelo - compromette il benessere e la salute di chi frequenta quotidianamente la scuola. Si tratta di un grave segnale di trascuratezza da parte degli Enti preposti poiché devono essere garantiti luoghi accoglienti e funzionali soprattutto nei mesi invernali. È necessario che vengano prese misure strutturali per evitare il ripetersi di situazioni simili. Anzi, poiché ci sono state le vacanze di Natale per più di due settimane, bastavano pochi giorni per espletare una giusta manutenzione - conclude Mariano Colangelo - poiché il diritto a strutture scolastiche adeguate deve essere garantito”.