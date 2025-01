Ptcp, Iachetta (FI): Strumento cruciale per territorio, coinvolgere Comuni La consigliera provinciale sul Patto territoriale di coordinamento: "Condivisione e partecipazione"

“Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rappresenta uno strumento cruciale per la pianificazione e lo sviluppo del nostro territorio. Tuttavia, il processo di aggiornamento che ci è stato presentato, pur senza essere sottoposto al voto del Consiglio provinciale, evidenzia gravi criticità, a partire dall’assenza di una visione strategica coerente”. Lo dichiara Anna Iachetta, consigliere provinciale di Forza Italia.

“Un PTCP aggiornato dovrebbe garantire un equilibrio tra crescita economica, tutela ambientale e valorizzazione delle risorse turistiche e culturali. Al contrario, il documento attuale manca di una pianificazione integrata che consideri le peculiarità dei nostri comuni, le esigenze delle comunità locali e le potenzialità inespresse del nostro territorio provinciale. Ancora una volta, i comuni non sono stati adeguatamente coinvolti nel processo decisionale, una carenza grave per uno strumento che dovrebbe rappresentare le basi del nostro sviluppo futuro”, sottolinea Iachetta. Che aggiunge: “L’aggiornamento del PTCP richiede il confronto, la condivisione e la partecipazione attiva di tutti i sindaci della nostra provincia. Soltanto attraverso una collaborazione ampia si potrà costruire una visione strategica lungimirante, capace di tenere conto delle reali esigenze del territorio e delle sue enormi potenzialità. Nel PTCP devono essere previste opere fondamentali per il nostro territorio, come nuove infrastrutture stradali, ferroviarie, impianti elettrici e acquedotti, la messa in sicurezza dell’assetto idrogeologico e la costruzione di scuole. Questi interventi sono essenziali per promuovere uno sviluppo integrato del territorio e per valorizzarne al massimo le risorse”.

“Chiediamo, pertanto, che venga avviato un ciclo di incontri comprensoriali con i sindaci, coinvolgendo ogni angolo della nostra provincia. La pianificazione territoriale deve essere uno strumento di crescita condiviso, capace di guardare alle sfide di domani senza lasciare indietro nessuno”, conclude Iachetta.