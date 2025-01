Rubano (FI): Dissesto idrogeologico, importante finanziamento a Ponte L'annuncio di Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia

“Il finanziamento in materia di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico ottenuto dal Comune di Ponte nell’ambito del “Fondo Progettazione 2024”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, unitamente a tanti altri finanziamenti erogati fino a qualche giorno fa, è un segnale importante per le aree interne, che finalmente cominciano a veder riconosciuti il loro valore e le loro necessità.

È il frutto dell’impegno di questo Governo per il Sannio e di un lavoro impeccabile da parte del sindaco di Ponte, Antonello Caporaso, della sua amministrazione e degli uffici tecnici comunali.

Un ringraziamento speciale va al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, ospite a giugno scorso proprio presso il Municipio di Ponte, per l’attenzione concreta rivolta al territorio, e al Governo di Centro Destra che dimostra ancora una volta il proprio impegno verso le nostre istanze, con interventi mirati e strategici.

Continueremo a lavorare per dare risposte sempre più incisive e risorse adeguate per lo sviluppo e la sicurezza del territorio sannita”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia.