Vicenda plesso Pacevecchia, De Pierro: "Amministrazione ha agito con celerità" "Nulla è stato trascurato. Messo al primo posto la tutela salubrità e igiene della scuola"

"L'Amministrazione comunale, dalle primissime ore succesive alla segnalazione, ha agito con celerità, tempestività e prontezza per azzerare ogni possibile rischio legato alla presenza di ratti all'interno del plesso Pacevecchia della Federico Torre. Questa verità incontrovertibile è confermata dalla costante e fruttuosa interlocuzione intercorsa con il dirigente scolastico Edoardo Citarelli, che pure in altre occasioni non è stato indulgente con alcune scelte amministrative, ma che in questo caso ha riconosciuto la rapida e impeccabile azione amministrativa per intervenire su questo problema e risolverlo", lo scrive in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro.

"Sono state effettuate multiple attività di derattizzazione e sanificazioni da una ditta specializzata, applicati elementi edilizi agli infissi per prevenire future incursioni di roditori, operate, a scopo cautelativo, attività di spurgo. Nulla è stato trascurato e il Comune ha messo al primo posto la tutela della salubrità e dell'igiene degli ambienti scolastici", prosegue De Pierro.

"A fronte di ciò, eviterei speculazioni politiche e mediatiche, che pure affiorano, su una vicenda, ormai prossima ad essere chiusa, che è stata gestita con correttezza, collegialità e velocità d'esecuzione, tanto più che ulteriori accenti politico-mediatici su di essa rischiano di provocare danni d'immagine assai deleteri allo stesso istituto scolastico che merita di assurgere alle cronache per la qualità dell'offerta formativa che offre e non per un problema che è stato affrontato, da tutti, con la massima serietà", chiude il vicesindaco.