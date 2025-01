Crisi Provincia, Fuschini e Iachetta: da Lombardi strategie di mera sopravivenza I due consiglieri provinciali dopo l'incontro di oggi: azzerare tutte le deleghe

“Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, non rappresentano in alcun modo la realtà dell’incontro avvenuto oggi con i gruppi consiliari". Così in una nota tuonano Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, Gruppo FI in Consiglio Provinciale che spiegnao: "Lombardi utilizza ogni occasione per mettere in atto strategie di mera sopravvivenza politica, nell’intento di restare attaccato alla poltrona. Resta da capire cosa si nasconda dietro queste manovre che nulla hanno a che fare con l’interesse delle comunità del Sannio. Non si può pensare furbescamente di estromettere i partiti dal Consiglio provinciale, considerando che i consiglieri sono diretta espressione dei partiti. La Provincia si trova in una situazione di stallo - rimarcano gli esponenti azzurri alla Rocca -: i numeri non ci sono, e lo scenario deve necessariamente mutare. Forza Italia respinge ogni accordo di retrobottega. La nostra posizione è chiara: l’azzeramento completo di tutte le deleghe resta l’unica strada per restituire credibilità a un’amministrazione ormai senza legittimazione politica. Ribadiamo con fermezza che Forza Italia non accetta offerte di deleghe né tantomeno logiche spartitorie. Nelle prossime ore ragioneremo con gli altri gruppi consiliari sulla convocazione urgente del Consiglio provinciale per discutere il DUP e affrontare le priorità amministrative che attendono ancora risposte. Non ci presteremo a tatticismi o compromessi. Continueremo a lavorare con serietà e responsabilità nell’interesse del territorio, senza arretrare di un passo. La nostra coerenza non è in vendita”.