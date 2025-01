Provincia: Lombardi tira dritto "Sì al confronto ma niente giochetti" VIDEO Il numero uno della Rocca fa il punto sulla crisi in atto

“Non c'è nessuno stallo, continuo a governare l'ente”. Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi sulla crisi alla Rocca tira dritto. “Sono pronto al confronto nell'interesse del territorio – ribadisce – ma non ai giochi di chi rincorre prossime scadenze elettorali” il messaggio che rilancia all'indomani di un confronto “che – ribadisce - mi è stato chiesto dalle forze di rappresentanza consiliare. Non è mancata un'apertura su Dup, Bilancio e Ptcp. Ho messo sul tavolo non le deleghe ma le competenze che sono del consiglio provinciale che riguardano i suddetti argomenti e un confronto sulla viabilità”. Purtroppo, però, Lombardi evidenzia la 'spaccatura' “tra il confronto avvenuto e le dichiarazioni rese all'indomani”.

E ribadisce “Credo che occorra conquistare un momento di serietà di rappresentanza. Se vogliono il confronto per l'interesse del territorio sono disponibile se vogliono rincorrere orizzonti di prossime scadenze elettorali lo chiarissero. Mi auguro – conclude - che le province si riapproprino delle proprie competenze. Tutto il resto non interessa assolutamente né alla comunità né a chi le amministra”.