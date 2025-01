Piazza Duomo: Moretti "Invece di arroccarsi è il momento di aprirsi alla città" Prosegue la querelle tra opposizione e maggioranza

"Comprendo bene la buona lena del vice-sindaco nel difendere il proprio operato, ma egli non si accorge che nella sua risposta c’è proprio tutta la nostra doglianza: la programmazione istituzionale di un ente non può essere ridotta una tela di Penelope , un continuo cucire scucire e poi ricucire ancora (e la lana non è fatta di nient’altro che i soldi di tutti noi contribuenti per giunta)".

Parte da qui il consigliere comunale di Civico 22 Angelo Moretti e prosegue "Questa amministrazione Mastelliana è iniziata nel lontano 2016, ha goduto di ogni beneficio finanziario ( dai PICS al PNRR) , non è possibile che un’opera centrale come Piazza Duomo non sia mai stata oggetto di semplice completamento e dopo otto anni dobbiamo sentire ancora parlare di Project financing. Abbiamo visto la piazza della stazione centrale fatta e rifatta due volte in meno tempo, una fontana trasformarsi in fioriera a Piazza Bissolati, inaugurare per poi abbandonare Villa dei Papi, ma in una semplice programmazione annuale ancora tutto tace sulla piazza che in tutte le città, da Milano a Lecce a Palermo, è solitamente la più importante, piazza Duomo, e lo è ancora di più in una città che nel bene e nel male è stata enclave

pontifica per otto secoli. Non avere una piazza Duomo degna del nome solo perché quella piazza non fu progettatata da questa amministrazione ma da un’altro decisore politico è inutile e vergognoso. Lo stesso dicasi per il parco fluviale, abbandonato come il Parco Cellarulo, nell’unica media città italiana attraversata da quattro fiumi. Se De Pierro condivide la nostra analisi, allora è doveroso che accetti gli emendamenti di Civico22 e di tutta l’opposizione. Invece di arroccarsi è il momento che questa maggioranza si apra davvero alle città, a partire dall’ apertura di Piazza Duomo".