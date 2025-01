NdC. Izzo nuovo vicesegretario provinciale e responsabile Politiche giovanili La nomina di Mastella. sarà anche responsabile dei Rapporti con le Attività economiche

Il segretario nazionale Clemente Mastella, d'intesa con il segretario provinciale Marcella Sorrentino e il presidente Giuseppe Ricci, ha provveduto stamane alla nomina di Pierpaolo Izzo quale vicesegretario provinciale, responsabile delle Politiche giovanili e Rapporti con le Attività economiche di NdC.

"Sono sicuro che Pierpaolo grazie all'esperienza politica che gli deriva da un contesto familiare di elevata caratura saprà dare un contributo prezioso alla comunità politica di NdC, specialmente in un'area geografica di grande rilevanza sociale e geografica come la Valle Caudina", spiega Mastella. Classe 1993, Pierpaolo Izzo si laurea a 22 anni in giurisprudenza alla LUISS di Roma. Per due anni è tirocinante con funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano. Nel capoluogo lombardo consegue il diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Milano. L'anno seguente si abilita all'esercizio della professione forense. Tornato ad Airola, sua città natale, si dedica alla gestione dell'azienda di famiglia. Per anni è stato membro della Commissione regionale Moda e Fashion di Confindustria Campania. Impegnato nel sociale, è fra i fondatori del Rotarat Valle Caudina, attiva nella promozione del territorio ed iniziative con finalità solidaristiche. Presiede l'associazione "Res Publica, amici di Mino Izzo" che promuove, fra l'altro, una scuola di formazione socio-politica con il coinvolgimento di numerosi istituti superiori della provincia.