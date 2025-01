Megna e Farese "Formaggio scaduto a mensa scolastica, amministrazione chiarisca" I consiglieri di opposizione annunciano interrogazione in Consiglio e chiedono verifiche

"L'Amministrazione faccia chiarezza su quanto avvenuto giovedì per il servizio di mensa scolastica. Alcuni genitori del plesso San Filippo ci hanno segnalato che ai bambini sarebbe stato fornito formaggio spalmabile scaduto. Secondo quanto riferito dalle famiglie ad accorgersi della scadenza del formaggio sarebbero stati direttamente alcuni bambini della scuola primaria che lo hanno riferito alle maestre. Dopo aver verificato che la data di scadenza era superata gli operatori avrebbero quindi ritirato i formaggi precedentemente consegnati ai bambini, fornendo un altro formaggio spalmabile non scaduto. Chiediamo che il sindaco Mastella disponga ad horas tutte le verifiche sull'accaduto e che chiarisca quanto avvenuto. A tal fine presenteremo un'interrogazione in Consiglio Comunale per sapere come sia possibile che nei refettori scolastici arrivino prodotti con la scadenza per il consumo già superata".

Così i consiglieri comunali Francesco Farese e Giovanna Megna che proseguono "Gli interrogativi a cui l'Amministrazione deve dare risposta sono molteplici. Cosa sarebbe successo se i bambini non si fossero accorti della scadenza del formaggio?

Considerato che i bambini della primaria di San Filippo hanno mangiato nel secondo turno di somministrazione della mensa, ai bambini del turno precedente che formaggio è stato somministrato? Per i bambini della scuola dell'infanzia, certamente non in grado da soli di leggere la scadenza, il formaggio somministrato era già scaduto ? Nei refettori di tutte le altre scuole quale prodotto è stato servito, quello già scaduto o quello sostituito dopo?

Quali controlli sono stati già disposti su questo episodio e quali misure correttive si intendono adottare per migliorare il sistema di verifica delle scadenze su cui ci sarebbe stato questo grave errore?

La sicurezza alimentare e la tutela dei bambini sono temi sui cui pretendiamo massimo rigore e trasparenza totale dell'Amministrazione anche nell'informare le famiglie in caso di problematiche.

In attesa di avere risposta con atti ufficiali all'interrogazione che presenteremo in Consiglio, chiediamo al sindaco Mastella, che è anche l'autorità sanitaria locale, di intervenire immediatamente e di spiegare alle famiglie l'origine di questo problema, le verifiche effettuate ed i provvedimenti adottati".