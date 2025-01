Vicenda dermatoscopio, Rubano (FI): "Sul caso ho ricevuto relazione tecnica" "Trovino i medici per il pronto soccorso di Sant'Agata”

"Appena appresa la notizia del trasferimento del dermatoscopio dall’ospedale di Sant’Agata de’ Goti al San Pio di Benevento, abbiamo immediatamente chiesto chiarimenti alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio per le vie ufficiali. La dottoressa Maria Morgante ha affidato ai medici competenti, il dirigente medico Marcello Lamberti e il direttore medico di presidio Pasquale Di Guida, la stesura di una relazione tecnica dettagliata che oggi fa chiarezza su quanto accaduto".

Lo dichiara il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Dalla relazione emerge che il dermatoscopio è sempre stato di proprietà dell’AO San Pio e non è mai stato tra i beni in consegna all’Istituto Pascale. Per tutto il 2024 è rimasto nei locali del presidio di Sant’Agata de’ Goti, senza essere mai richiesto per attività cliniche. Solo il 15 gennaio scorso, è stato assegnato alla UOSD Dermatologia del San Pio per garantirne l’utilizzo specialistico e ridurre le liste d’attesa per la diagnosi dei tumori cutanei", spiega Rubano.

"La Direzione Generale ci ha altresì confermato che, nel frattempo, dallo stesso Ospedale San Pio vengono trasferiti pazienti al Sant’Alfonso de’ Liguori. Pur prendendo atto delle spiegazioni ricevute, riteniamo fondamentale che il potenziamento dell’ospedale Sant’Alfonso de’ Liguori resti una priorità assoluta per garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati e facilmente accessibili. De Luca metta in campo soluzioni per impegnare medici per la riapertura del pronto soccorso in orari notturni. Attui il decreto 41/19 da egli stesso firmato 5 anni fa. Realizzi quanto ci ha promesso in circa 10 anni di governo", aggiunge il deputato azzurro.

"Noi di Forza Italia, abbiamo sempre lavorato, lontano da appuntamenti elettorali, con serietà, portando avanti una linea chiara e coerente, senza speculazioni né false promesse. Anche sul trasferimento del dermatoscopio, ho ritenuto necessario che a parlare siano gli atti ufficiali con tanto di firme e responsabilità precise, perché è bene che ciascuno si assuma la responsabilità di ciò che dice e di ciò che fa. Qui non si fanno sconti a nessuno”.

“Voglio, inoltre, ricordare che l’unico incontro del Governatore De Luca sull’ospedale Sant’Alfonso de’ Liguori, avvenuto, poche settimane fa, guarda caso alla vigilia delle elezioni regionali, alla presenza del consigliere regionale del Pd e incomprensibilmente solo di alcuni sindaci, è stato l’ennesima dimostrazione di come la Regione Campania stia navigando a vista, a meno che non sia in malafede. Se De Luca pensa di poter fare un’altra campagna elettorale nel Sannio, riproponendo le solite promesse e recitando il ruolo del venditore di fumo, si sbaglia di grosso. I sanniti sono stanchi delle sue passerelle inconcludenti e di una sanità che continua a soffrire per la sua gestione fallimentare. Questo territorio è stato completamento abbandonato nei quasi 10 anni del suo mandato e i cittadini sono pronti a presentare il conto a lui e agli alleati, nessuno escluso”, conclude Rubano.