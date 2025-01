Crisi Provincia Benevento. Mastella: "Lombardi vada avanti, lo stimo" Il sindaco sulla querelle politica: quel tipo di elezione andrebbe adottata anche per i sindaci

“Ciò che vale per i presidenti delle Province mi auguro presto valga anche per i sindaci per evitare crisi così come ho già proposto all'Anci nazionale”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella interviene sulla crisi politica alla Provincia di Benevento dove il presidente Nino Lombardi non gode più della maggiornaza dei consiglieri provinciali. Opposizione che chiede le dimissioni.

“I consiglieri provinciali non possono sfiduciare il presidente della Provincia – ha tuonato Mastella - visto che sono stati eletti con due metodi differenti. Se il presidente fosse stato eletto dai consiglieri allora potevano pretendere le dimissioni o sfiduciarlo.

Il presidente Lombardi è stato eletto con il 73 per cento, le liste dei consiglieri il 40, il 35 per cento.

Vorrei anche per i sindaci elezioni di questo tipo per rendere stabile le amministrazioni e renderle immuni da cambio di casacche se non ottiene le cose. Alle Istituzioni serve stabilità.

Poi un messaggio per il numero uno della Rocca: “Al presidente Lombardi dico di andare avanti nel migioro modo possibile come sta facendo. A lui il mio affetto e la mia stima”.