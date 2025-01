"Il Meridione e il Piano Mattei": a San Bartolomeo dibattito sul futuro del Sud Teatro comunale gremito per il convegno che ha ospitato il viceministro Cirielli ed esponenti di FdI

San Bartolomeo in Galdo e il Fortore sannita al centro del dibattito politico "Il Meridione e il Piano Mattei", evento organizzato nel teatro Comunale del centro fortorino al quale hanno partecipato numerosi esponenti politici locali e e nazionali come il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli e tanti esponenti di Fratelli d'Italia.

L’evento, moderato dall'onorevole Roberto Costanzo, già europarlamentare e primo assessore all’Agricoltura della Regione Campania, ha visto l’introduzione del sindaco di San Bartolomeo in Galdo e consigliere provinciale, Carmine Agostinelli, il quale ha posto l’accento su due questioni fondamentali per il territorio fortorino: la chiusura da parte di Anas Puglia della galleria “Passo del Lupo” e il completamento della strada “Fortorina”.

“Si tratta di nodi cruciali che condizionano pesantemente lo sviluppo della nostra area – ha dichiarato Agostinelli-. È inaccettabile che questioni infrastrutturali così strategiche restino irrisolte per anni, penalizzando cittadini e imprese. Ringrazio il Ministro Cirielli - ha concluso Agostinelli - per la vicinanza del Governo e per il suo diretto impegno in merito alla risoluzione della questione Galleria Passo del Lupo e per l’accelerazione che daranno alla Fortorina, inserita dal Governo nel nuovo Contratto di Programma ANAS”.

L’onorevole Costanzo, forte della sua lunga esperienza politica e istituzionale, ha aperto il dibattito con un’analisi sulla figura di Enrico Mattei, ricordandone il ruolo nella strategia energetica nazionale e le sue intuizioni ancora oggi attuali per lo sviluppo del Paese. Nel corso del suo intervento, ha arricchito il confronto con aneddoti storici e spunti sulla pianificazione per il potenziamento delle aree interne.

Il senatore sannita Domenico Matera, capogruppo della Commissione Politiche Europee del Senato, ha invece posto l’attenzione sulle difficoltà e sull’abbandono delle zone interne, con particolare focus sulla sanità. “Nel Sannio e nelle aree più marginali della Campania si sta vivendo una situazione paradossale – ha affermato Matera –. Strutture sanitarie incomplete, servizi ridotti e una popolazione costretta a spostarsi per ricevere cure adeguate. È una condizione che non può più essere tollerata e su cui continuerò a impegnarmi in Parlamento.”

A seguire, l’intervento dell’onorevole Alberico Gambino, vicepresidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, che ha analizzato il ruolo del Mezzogiorno nel contesto delle politiche europee, evidenziando come il Piano Mattei possa rappresentare un’opportunità per attrarre investimenti e creare sviluppo”, ha dichiarato Gambino.

A chiudere i lavori, Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha rassicurato innanzitutto il sindaco sull’impegno del Governo in merito ai problemi esposti ed ha sottolineato l’importanza del Piano Mattei come strumento per rafforzare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e garantire al Mezzogiorno nuove prospettive di crescita. “Il Piano Mattei non è solo un progetto di sviluppo, ma una visione strategica per ridare centralità al Sud – ha spiegato Cirielli –. Il governo è determinato a portare avanti interventi concreti che creino occupazione e infrastrutture”.