Tajani a Pietrelcina e nomine coordinatori cittadini: si riunisce Forza Italia Esecutivo provinciale domani presso la sede del partito in viale Mellusi 36

È stata convocata per domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 17:30, presso la sede del partito in viale Mellusi 36, la riunione dell’Esecutivo provinciale di Forza Italia.

Un appuntamento per fare il punto sulle prossime iniziative politiche e organizzative, con un focus particolare sulla visita del vicepremier e segretario nazionale, Antonio Tajani, a Pietrelcina, in programma per il 22 febbraio. Un evento di grande rilevanza per il territorio e per l’intero movimento azzurro.

All’ordine del giorno anche l’organizzazione dell’iniziativa in programma, il 23 febbraio, nella Valle Vitulanese e la definizione delle nuove nomine dei commissari cittadini di Forza Italia.