Vertenza Hanon Systems Italia, Rubano (FI) presenta interrogazione parlamentare Sessanta lavoratori a rischio nel Sannio

Questa mattina il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano ha presentato un'interrogazione a risposta scritta ai ministri delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e del Lavoro e Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone sulla vertenza della sede beneventana di Hanon Systems Italia che qualche giorno fa ha annunciato l'intenzione di chiudere lo stabilimento alle porte della città.

Sessanta i lavoratori a rischio che da giorni presidiano l'azienda di contrada Olivola.

Il deputato sannita chiede ai Ministri “Se e quali iniziative, alla luce di quanto descritto in premessa, il Ministri in indirizzo intendano adottare, per quanto di competenza, anche mediante l’istituzione di un Tavolo inter istituzionale finalizzato alla prosecuzione dei piani di ristrutturazione aziendale del sito Hanon System di contrada Olivola in provincia di Benevento, anche al fine di garantire i relativi livelli occupazionali”.