Cataudo: "Tajani a Pietrelcina conferma ruolo del Sannio nell’agenda di Governo" Il vicesegretario provinciale Forza Italia: Da direzione nazionale emerge partito in forte crescita

“Dalla direzione nazionale di ieri a Roma emerge con evidenza un partito in forte crescita: come ribadito dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, il 20% è un obiettivo possibile. I numeri parlano chiaro, con oltre 150 mila iscritti in Italia e un rafforzamento significativo soprattutto nelle regioni del Sud”, lo dichiara Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia.

“Anche nel Sannio Forza Italia continua a consolidarsi sotto la guida del segretario provinciale Francesco Maria Rubano, con un incremento di amministratori locali e nuove adesioni. In questo scenario, la visita di Antonio Tajani a Pietrelcina il 22 febbraio conferma il ruolo centrale della provincia di Benevento nella strategia di crescita del partito e nell’agenda di Governo.

Un appuntamento che testimonia l’attenzione del partito nazionale ai territori e il radicamento sempre più forte di Forza Italia nelle comunità locali. L’impegno del partito è chiaro: consolidare la presenza istituzionale, rafforzare la rete di amministratori, diventare punto di riferimento per moderati e riformisti, e portare avanti le priorità indicate dallo stesso Tajani, dalla riduzione della pressione fiscale al rilancio delle politiche industriali e agricole, fino alla semplificazione burocratica”, conclude Cataudo.