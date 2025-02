Crisi settore automotive. Senatore Matera interroga Ministro delle imprese All'attenzione del deputato sannita anche la crisi del settore aeronautico

Una interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy. È quella che è stata presentata in tema di crisi del settore automotive e aeronautico, con particolare riferimento al territorio sannita, dal Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

"Negli ultimi anni - ha evidenziato il parlamentare - il comparto sta attraversando una profonda crisi dovuta alla transizione ecologica, alla riconversione produttiva legata all’elettrificazione dei veicoli e ai mutamenti della domanda globale. Il territorio della provincia di Benevento sta subendo in modo particolarmente grave gli effetti di questa crisi, con numerose aziende del settore in difficoltà e centinaia di lavoratori coinvolti nelle vertenze aperte".

Tra le aziende del territorio che sono state colpite da questa fase critica, ha esposto Matera nel contesto della interrogazione, figurano la Hanon Systems di Benevento, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento, con la conseguente perdita di 60 posti di lavoro diretti; La Ficomirrors di Morcone, che sta attraversando una crisi prolungata con oltre 200 dipendenti coinvolti in un’incertezza occupazionale sempre più grave; La Adler Pelzer Group (Airola), che ha richiesto la proroga della cassa integrazione straordinaria per altri 12 mesi, evidenziando le difficoltà del settore sul territorio; La Fibro Spa, sempre di Airola, realtà più piccola che impiega una ventina di lavoratori, la cui continuità produttiva è messa a rischio dalla crisi dell’indotto e dalla mancanza di un piano industriale chiaro; E, ancora, come da recenti cronache, la Dema (con stabilimenti a Paolisi, Somma Vesuviana, Brindisi), azienda del settore aeronautico, con 198 dipendenti a rischio esubero su un totale di 500 lavoratori distribuiti tra i vari stabilimenti.

"Nelle ultime settimane - ha in particolar modo rimarcato Matera - è emerso il preoccupante caso della Hanon Systems, che ha annunciato la chiusura definitiva dello stabilimento di Benevento, nonostante un fatturato positivo di 19 milioni di euro. I sindacati hanno denunciato che i nuovi proprietari hanno disconosciuto gli accordi precedentemente assunti, mettendo a rischio la stabilità occupazionale senza un piano industriale di rilancio o riconversione".

Con la chiusura della Hanon Systems che "si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà dell’intero settore automotive nel Beneventano, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire la continuità produttiva e occupazionale".

"La desertificazione industriale del territorio - ha proseguito Matera - potrebbe avere conseguenze economiche e sociali molto gravi, rendendo necessaria un’azione tempestiva per evitare il collasso del settore e il depauperamento del tessuto produttivo locale". Stante questi presupposti, il Senatore Matera nel corpo della interrogazione ha chiesto al Ministro quali iniziative "intenda porre in essere per fronteggiare la crisi del settore automotive nella provincia di Benevento e come si intenda rafforzare gli strumenti di tutela per le realtà produttive coinvolte e in particolare di salvaguardia dell’occupazione, se il Ministro intenda valutare l’istituzione di un tavolo di confronto per il settore automotive nel Sannio, coinvolgendo aziende, sindacati e istituzioni locali, con l’obiettivo di individuare soluzioni di rilancio e strategie per la transizione industriale"; E, ancora, "quali azioni intenda intraprendere per verificare la situazione dello stabilimento Hanon Systems di Benevento, favorendo un dialogo costruttivo con la proprietà per valutare soluzioni alternative alla chiusura e garantire il rispetto degli impegni assunti".