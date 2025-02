Viabilità del Fortore, ieri a Montecitorio l’incontro tra Rubano e Zenca Rubano: “Regione e Provincia assenti, noi andremo avanti con i fatti”

“La viabilità del Fortore è una priorità che non può più essere ignorata”.

Così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, al termine di un incontro a Montecitorio con Giorgio Zenca, consigliere comunale di San Giorgio La Molara, programmato d’intesa con il consigliere comunale Michele Gagliarde, durante il quale sono state affrontate le criticità della viabilità fortorina.

“A fine marzo – prosegue Rubano – verranno consegnati i lavori relativi al primo stralcio del lotto 1 della variante di San Marco dei Cavoti alla SS 212 ‘della Val Fortore’ e alla SS 369 ‘Appulo-Fortorina’, un passo avanti fondamentale per migliorare la mobilità e la sicurezza stradale nelle aree interne. Ringrazio il sottosegretario al MIT Tullio Ferrante per l’attenzione riservata al territorio e per il lavoro svolto con Anas e con il Commissario straordinario Nicola Montesano, che renderà possibile questo importante intervento”. “Continueremo a portare avanti questa battaglia in tutte le sedi istituzionali, a partire dalla Provincia con i consiglieri di Forza Italia Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini. Il Fortore è stato dimenticato per troppo tempo da Regione e Provincia, incapaci di dare risposte e di programmare interventi strutturali. Noi non ci fermeremo finché il nostro territorio non avrà le infrastrutture che merita”, conclude Rubano.