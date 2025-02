PUC San Giorgio La Molara: interrogazione parlamentare di Rubano Gagliare (Forza Italia): occorre garantire una pianificazione urbanistica chiara e conforme

Il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha presentato un’interrogazione parlamentare per far luce sulla gestione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di San Giorgio La Molara. La questione, da tempo al centro dell’attenzione, solleva dubbi sulla programmazione urbanistica e sulla trasparenza amministrativa. L’interrogazione parlamentare punta a chiarire i criteri adottati per l’elaborazione del PUC e a verificare il rispetto delle procedure di legge. “In un momento in cui la corretta gestione del territorio è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, garantire ai cittadini scelte amministrative trasparenti è un dovere imprescindibilei”, dichiara Michele Gagliarde, dirigente provinciale di Forza Italia e consigliere del Gruppo autonomo al Comune di San Giorgio La Molara.

“Troppe ombre avvolgono la gestione del PUC. Occorre garantire una pianificazione urbanistica chiara e conforme alle normative vigenti. L’iniziativa parlamentare dell’On. Rubano è un segnale che va in questa direzione. Chiediamo trasparenza e il rispetto delle procedure di legge perché il futuro del nostro territorio non può essere compromesso da scelte poco chiare o da opacità amministrative”, ha concluso Gagliarde.