Spostamento mercato: opposizione "riduzioni del canone agli ambulanti" La sollecitazione dei consiglieri di opposizione

"Il mercato tradizionalmente allocato nei pressi di Piazza Risorgimento vede un ulteriore spostamento, questa volta, nella giornata del venerdì, a via Adua nel Rione Ferrovia.

Accogliamo con favore questa scelta, ma riteniamo che l’Amministrazione debba provvedere immediatamente ad una revisione del canone di occupazione anche parziale, per ristorare gli ambulanti dei mancati incassi dovuti al trasferimento del mercato". Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Angelo Moretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga, Maria Letizia Varricchio e Vincenzo Sguera all'esito della commissione Attività Produttive svoltasi oggi sull'argomento.

"Lo spostamento nei pressi del Rione Ferrovia - affermano i consiglieri - rappresenta l’ennesimo giro di giostra di una querelle che si protrae da mesi e che ha visto, di punto in bianco, la soppressione del mercato rionale del quartiere Mellusi e la sua dislocazione a via Delcogliano, nei pressi dell’Ospedale San Pio, luogo certamente non adiacente a quello occupato in precedenza.

Tutto ciò rappresenta nient’altro che l’ennesimo dietrofront dell’Amministrazione Mastella che si ostina a calare dall’alto decisioni improvvisate e poco aderenti alla realtà. L’iniziale e scellerata scelta di piazzare gli stalli degli ambulanti nei pressi dell’ingresso di uno degli istituti scolastici più popolosi, Sant’Angelo a Sasso, ricordiamo che fu scongiurata solo grazie alla mobilitazione dell’opposizione e della popolazione interessata.

Oggi, a distanza di mesi, finalmente l’Amministrazione accoglie la richiesta di poter avere due sedi diverse per le giornate di mercoledì e venerdì, in modo da poter recuperare gli incassi attingendo a due distinte platee.

Ci auguriamo che questo ennesimo ripensamento sia d’insegnamento e che per il futuro si agisca con maggiore pianificazione e condivisione.

Nel frattempo - concludono i consiglieri di opposizione Megna, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Perifano, De Longis, Moretti, Miceli, Piccaluga, Varricchio e Sguera - si accelerino le procedure di ristoro per i commercianti colpiti duramente dai numerosi spostamenti e da un mercato che stenta a decollare cosi` come, invece, quando era allocato nella centralissima Piazza Risorgimento".