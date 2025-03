De Stasio interroga assessore Cappa: che fine hanno fatto bici e monopattini La consigliera comunale: servizio di sharing mobility affidato a novembre scorso

La consigliera comunale del gruppo “Prima Benevento”, Rosetta De Stasio chiede all'amministrazione guidata dal sindaco Mastella le sorti del servizio di sharing mobility, ovvero dei monopattini e biciclette elettriche. Servizio che era stato aggiudicato a novembre scorso dal COmune di Benevento.

"Attraversando spesso la città - scrive in una nota la consigliera De Stasio -, e constatando la drastica riduzione dei parcheggi a causa dei contemporanei lavori in corso, e le conseguenti difficoltà per i cittadini, mi sono chiesta che fine abbia fatto il servizio di sharing mobility (noleggio di 200 monopattini e 80 bici elettriche) che risulta aggiudicato, in seguito alla manifestazione d’interesse del Giugno 2024, alla società Helbiz Italia srl fin dal 12 Novembre 2024 (Progetto di € 139.000,00).

Ricordo che la notizia venne data attraverso la stampa e che di lì a poco (addirittura per le festività natalizie) sarebbe dovuto partire tale servizio.

Peraltro, attraverso la geolocalizzazione dei veicoli e il successivo sblocco mediante scansione di codice QR, non sarebbe stato necessario neppure riconsegnare i veicoli ad una stazione predefinita.

Andando incontro alla bella stagione il servizio di noleggio monopattini e bici elettriche potrebbe effettivamente rappresentare un grosso vantaggio per la città e i cittadini! Molti eviterebbero di circolare in auto, con la conseguente attenuazione del problema dei parcheggi e del traffico.

Fatto sta che, fino ad oggi, dopo oltre 4 mesi dall’aggiudicazione, di monopattini e bici elettriche….non vi è neppure l’ombra" tuona l'esponente di "Prima Benevento" che chiede lumi sui ritardi del servizio e per questo ha inviato un’interrogazione urgente all’Assessore al Traffico e Mobilità, Attilio Cappa, chiedendogli di fornirmi notizie circa l’iter dell’affidamento del servizio di sharing. Più precisamente ho chiesto di sapere se è stato rivolto un invito formale (peraltro necessario ed opportuno, considerato il lungo lasso di tempo trascorso) alla società aggiudicataria ad iniziare il servizio e se, considerate anche le ultime notizie, è stata valutata la opportunità di revocare l’aggiudicazione alla società.