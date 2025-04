"Grazie a Durigon e Barone per il risultato su Hanon" De Ieso (vicesegretario provinciale Lega Benevento): Il Sannio ha bisogno di riferimenti solidi

"La proroga della cassa integrazione per i 55 lavoratori dello stabilimento Hanon Systems di Benevento scongiurando la chiusura già a maggio del Sito produttivo di Benevento, rappresenta una boccata d’ossigeno importante per tante famiglie del nostro territorio. Un risultato che è frutto di un lavoro concreto, serio, che ha visto al tavolo istituzioni, azienda, sindacati e governo". Così il vicesegretario provinciale di Lega Benevento, Mauro De Ieso, che continua: "Soprattutto – lasciatemelo dire – la presenza lucida, costante e risolutiva di Luigi Barone, riferimento della Lega in Campania e consigliere del Sottosegretario Durigon”.

“In un momento in cui la politica - conclude il vicesegretario provinciale della Lega Benevento - rincorre spesso le polemiche, questa vicenda ci ricorda che con attenzione vera ai territori, i risultati arrivano. Così come va riconosciuto al Sottosegretario Durigon un impegno concreto e tangibile, che ha evitato una chiusura che avrebbe avuto effetti devastanti sul nostro tessuto economico e sociale”.