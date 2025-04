"Vigorito va sostenuto. Regionali? Farò lista e parlerò con De Luca" - VIDEO Il sindaco Mastella ospite di Punto di Vista parla della crescita di Benevento e di politica

“Capita che nella storia calcistica si perda ed è per questo che i tifosi non devono accusare il presidente Vigorito. Vada avanti perchè è l'unico che con passione e dedizione può ancora regalare soddisfazioni”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella questa mattina durtante la trasmissione “Punto di Vista” condotta dal direttore Pierluigi Melillo che con il primo cittadino ed ex ministro ha fatto il punto sulla politica locale, regionale e nazionale, sulla facoltà di Medicina, presto nell'offerta formativa dell'Unisannio, sulle opere del Pnrr e sui tanti eventi culturali e non che stanno trainando l'economia turistica della città di Benevento.

Il sindaco Mastella è poi entrato in merito alla politica regionale come leader di Noi di Centro: “Farò la lista. Aspettiamo il responso del 9 aprile. Se la Corte Costituzionale si dovesse esprimere in maniera positiva per De Luca io volentieri parlerò con lui di alleanze. In caso contrario comunque bisogna tener conto del presidente De Luca. Le dirò - ha poi svelato Mastella - avrei votato Piantedosi se lui fosse stato il candidato. Ci lega un'amicizia solida e sta facendo benissimo il ministro dell'Interno. Poi che lui sia in un Governo di cui non condivido la linea è un dato ma l'amicizia e la stima è altra cosa”.

