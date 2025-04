Crisi Provincia, Fuschini e Iachetta (FI): "Dal presidente toni più dialoganti" I consiglieri provinciali di Forza Italia: le nostre proposte restano sul tavolo

Si è tenuta oggi alla Rocca dei Rettori la riunione dei capigruppo consiliari convocata dal Presidente della Provincia Nino Lombardi. Un confronto dai toni più dialoganti da parte del Presidente, ma che non modifica la posizione di Forza Italia.

“La nostra linea è chiara e resta quella definita fin dall’inizio: le proposte che abbiamo messo in campo non sono oggetto di trattativa – dichiarano i consiglieri provinciali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta –. Non si tratta di aperture o chiusure, ma della necessità di adottare scelte concrete, trasparenti e verificabili”.

Sul PTCP, spiegano i consiglieri, non c’è stato il tempo per affrontare il tema in maniera approfondita. “Abbiamo concordato di riaggiornarci in una nuova seduta che consenta il giusto spazio a un argomento così centrale per il futuro del territorio.”

Più approfondito il confronto sulla proposta relativa all’utilizzo di un software oggettivo per l’assegnazione delle risorse destinate alla viabilità, uno dei capisaldi della proposta di Forza Italia. “Alla discussione hanno partecipato anche dirigenti e funzionari della Provincia – spiegano Fuschini e Iachetta – ed è stato concordato un momento tecnico dedicato per valutarne applicabilità e funzionamento. Abbiamo ricordato che il software è già stato positivamente sperimentato in vari Comuni, tra cui San Bartolomeo in Galdo, guidati dal consigliere provinciale Carmine Agostinelli.”

In tema di incarichi legali, si prende atto della disponibilità dell’Amministrazione a procedere con una riduzione, “ma riteniamo che si possa fare ancora di più”, sottolineano.

Sulle assunzioni, la posizione di Forza Italia resta ferma: “A seguito di quanto accaduto, riteniamo opportuno sospendere ogni ulteriore procedura, almeno fino al ripristino di condizioni di piena fiducia e credibilità”.

Per quanto riguarda la selezione dei revisori dei conti, il Presidente Lombardi ha manifestato l’intenzione di procedere con un avviso pubblico. “Un passo positivo – commentano i consiglieri – ma non ancora sufficiente. Chiediamo che si adotti un sistema realmente aperto, imparziale e basato su criteri chiari. Continueremo a lavorare in questa direzione anche attraverso un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta all’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori Contabili di Benevento, per affermare il principio delle pari opportunità. Siamo convinti che su questo punto ci sarà condivisione”.

“Forza Italia conferma la propria disponibilità al confronto istituzionale, nel segno della coerenza e della responsabilità – concludono Fuschini e Iachetta –. Le nostre proposte sono sul tavolo, se verranno accolte, saremo pronti a sostenere con senso delle istituzioni l’approvazione del DUP e del Bilancio”.