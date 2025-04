Rocca dei Rettori la Conferenza dei Capigruppo detta il cronoprogramma Fissati i i lavori dei prossimi Consigli e dell’Assemblea dei Sindaci

Si è svolta stamani alla Rocca dei Rettori la Conferenza dei Capigruppo allargata alle Commissione Consiliari.

Erano presenti: Nino Lombardi, Presidente della Provincia, i Consiglieri: Carmine Agostinelli Antonio Capuano, Alfonso Ciervo, Anna

Iachetta, Gaetano Mauriello, Vincenzo Fuschini, Nascenzio Iannace, Umberto Panunzio.

Il Consigliere Ruggiero Giuseppe Antonio ha comunicato al Presidente di voler confermare le sue dichiarazione rese in sede dell’ultima

Conferenza. Erano altresi presenti il Segretario generale e i Dirigenti.

La Conferenza, come si è appreso al termine dei lavori, ha confermato il crono-programma dei lavori dei prossimi Consigli e dell’Assemblea dei Sindaci come segue:

-9 aprile Consiglio Provinciale ore 10.00;

-14 aprile Assemblea dei Sindaci ore 10;

-14 aprile Consiglio Provinciale ore 12

All’Ordine del giorno dei lavori del Consiglio Provinciale saranno portati: il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di

previsione, il Rendiconto 2024, il budget finanziario programma 2025 /2027 della Società partecipata Asea e la proroga del contratto di

servizio della Società partecipata Sannio Europa, oltre a tutti gli argomenti straordinari rinviati nel corso della seduta del 31.12.2024,

quali le integrazioni per Sottocommissioni Elettorali, la Gestione Associata del Servizio di Segretaria Generale Provincia – Faicchio –

Limatola, alcuni Regolamenti, alcuni Debiti fuori Bilancio, nonché il Decreto Presidenziale di revoca delle deleghe del Vice Presidente e dei

Consiglieri.

Il Presidente Lombardi ha inoltre preannunciato la volontà di presentare un ordine del giorno finalizzato a richiede ad RFI il ristoro dei danni

causati alla rete stradale provinciale per la realizzazione dell’Alta Capacità ferroviaria Napoli – Benevento – Bari a causa del transito

sulla stessa di un abnorme numero di veicoli pesanti per il movimento terra, il trasporto di prefabbricati, macchine operatrici e quant’altro.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), invece, non sarà trattato nel corso della seduta del Consiglio, ma sarà invece

illustrato durante i lavori all’Assemblea dei Sindaci del 14 aprile.

La Conferenza ha poi preso atto delle dichiarazioni del Dirigente del Settore Finanziario Nicola Boccalone sulla materia degli emendamenti

presentati sul Bilancio previsionale dai Gruppi Consiliari. Il Dirigente ha affermato che, a seguito di un supplemento di istruttoria, sia il

Settore Finanziario che il Collegio dei Revisori dei Conti hanno preso atto di finanziamenti in entrata pari a circa 500mila euro, di economie

di spesa per il personale, per la cultura e per il Settore Legale, e che pertanto le indicazioni dei Consiglieri provinciali sono stati in

sostanza accolte e sarà pertanto il Consiglio Provinciale a destinare per nuovi investimenti le somme rinvenute.

Il Consigliere Agostinelli ha rappresentato opportunità che si investa nel Settore Edilizia Scolastica e comunque si è dichiarato soddisfatto

per l’accoglimento dell’emendamento. Quanto all’altra proposta relativa all’acquisizione di un software di gestione della manutenzione stradale provinciale, su proposta del Presidente, si è stabilito che verrà valutata la questione nel corso di una riunione apposita.

Una procedura ad evidenza pubblica, infine, sarà avviata per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori.

Al termine della Conferenza dei Capigruppo allargata alle Commissioni consiliari, il Presidente Nino Lombardi si è dichiarato molto

soddisfatto dell’esito dei lavori.