Rubano (FI): "De Luca al San Pio per l’ennesima passerella" "Ai sanniti servono medici, reparti funzionanti e ospedali aperti"

“Il presidente De Luca torna a Benevento per l’ennesima passerella pre-elettorale. Questa volta lo fa tra i corridoi dell’Azienda Ospedaliera San Pio, dopo aver contribuito in prima persona al collasso della sanità in Campania e nel Sannio". Così il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano tuona contro la visita del presidente della regione a Brenevento per l'inaugurazione di alcune Unita operative complesse al San Pio.

"Invece di tagliare nastri e fare show mediatici, venga a dirci quando intende riaprire h24 il Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti, ancora oggi depotenziato. È facile presentarsi a telecamere accese a raccontare balle, molto più difficile è assumersi la responsabilità di anni di mala gestione.

Il Sannio non ha bisogno di propaganda elettorale, ma di risposte. La verità è che l’ospedale di Sant’Agata è stato sacrificato sull’altare dell’inerzia e dell’indifferenza del Presidente De Luca" ha poi rimarcato il deputato Rubano.

"Ai sanniti servono medici, reparti funzionanti e ospedali aperti. E soprattutto, rispetto. E mentre la sanità crolla - conclude l'esponente di Forza Italia -, il Presidente si mostra attento solo a una cosa: la maxi gara da un miliardo di euro per la gestione dell’acqua. È lì che si concentra il suo vero interesse...”.