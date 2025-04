Zinzi Presidente, Bocchino: "Anche nel Sannio cresce la rete dei comitati" L'azione a sostegno della candidatura

“Anche in provincia di Benevento e in città sta crescendo con entusiasmo la rete dei comitati a sostegno della candidatura di Gianpiero Zinzi alla presidenza della Regione Campania. Alcuni sono già stati costituiti, altri sono in fase di attivazione in diversi comuni del territorio sannita".

Lo dichiara Luigi Bocchino, coordinatore provinciale della Lega, che aggiunge: “Stiamo riscontrando un’adesione trasversale, che coinvolge amministratori locali, rappresentanti del mondo produttivo e semplici cittadini. C’è voglia di voltare pagina dopo anni di immobilismo e disattenzione verso le aree interne. La proposta di Zinzi è seria, concreta, e rappresenta finalmente un’alternativa credibile per una Campania del fare”.