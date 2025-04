Benevento: opposizione chiede chiarezza per mensa scolastica "Cosa sta accadendo e quali misure sono state messe in campo dal Comune?"

“Abbiamo sollecitato la convocazione della commissione Istruzione con all'ordine del giorno il servizio mensa, a seguito dell'ultimo episodio, su cui riteniamo di dover fare chiarezza”.

Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese e Angelo Miceli circa un episodio che coinvolge il servizio mensa.

“L'ennesimo – proseguono - , che va ad aggiungersi ad altri già ampiamente noti che hanno destato non poca preoccupazione. Avevamo già provocato una seduta di commissione negli scorsi giorni, proprio sul tema, chiedendo di audire il Dirigente Verdicchio e il delegato all'Istruzione Palladino con urgenza per capire cosa sta accadendo e quali misure sono state messe in campo dal Comune.

Allo stesso tempo, abbiamo chiesto di esaminare la bozza del bando per il nuovo servizio di ristorazione scolastica, al fine di poter risolvere con le modalità di gestione futura le numerose criticità emerse in questo periodo”.