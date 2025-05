Oggi il congresso cittadino di Forza Italia Mirra: “Rimettiamo i territori al centro"

“Il congresso cittadino di Forza Italia a San Nicola Manfredi rappresenta un momento fondamentale per rimettere al centro il confronto con i territori e costruire una presenza politica più capillare e concreta”. Lo dichiara Mario Mirra, coordinatore di Forza Italia per il Medio Calore, in vista dell’incontro che si terrà oggi, sabato 17 maggio alle ore 16.30 presso il ristorante “La Perla di Pascalucci”.

“Stiamo vivendo – prosegue Mirra – una fase nuova per Forza Italia, grazie al lavoro incisivo e costante del segretario provinciale Francesco Maria Rubano, che ha impresso una svolta organizzativa e programmatica, rafforzando il radicamento del partito in tutta la provincia. Il suo impegno è il motore di un’azione politica che ascolta, coinvolge e rilancia”.

“La partecipazione di dirigenti, amministratori e militanti al congresso – conclude Mirra – è la testimonianza di una comunità politica viva, coesa e pronta a dare il proprio contributo per lo sviluppo del Sannio, partendo dai piccoli comuni e da chi ogni giorno si mette al servizio della propria comunità”.