L'appello del Pd: non abbandoniamo l'area archeologica di Telesia Cacciano: il tema cruciale è, ancora una volta, il ruolo delle Zone Interne

"Il raduno del Partito Democratico presso l'area archeologica dell'antica Telesia rappresenta un significativo tassello di un ampio disegno di valorizzazione del patrimonio storico delle Aree Interne della Campania".

Così la Segreteria Provinciale del PD Sannita riguardo alla manifestazione in programma ieri, presso l'Agriturismo ‘Corte Ciervo’, contiguo alle antiche mura della città, l’evento si colloca nell’ambito di un lavoro programmatico, di caratura strategica, che il PD di Benevento e di Avellino stanno conducendo insieme perché sia patrimonio comune di tutta la Campania e punto qualificante delle azioni di governo ai vari livelli del territorio.

“Il tema cruciale è, ancora una volta, il ruolo delle Zone Interne e la loro prospettiva nell’ambito delle politiche nazionali e regionali - ha dichiarato il Segretario del PD, Giovanni Cacciano. La nostra sfida, che stiamo conducendo d’intesa con i cugini irpini, è di vincolare il prossimo governo della Campania e tutta la Coalizione di Centro Sinistra su pochi ma chiari ‘punti chiave’ immaginati e definiti nelle nostre due province da troppo tempo intese e pensate come marginali”.

Dopo un sopralluogo dei siti, illustrati dal prof. Raffaele Simone, responsabile culturale del PD Sannita, si è tenuta una partecipata riunione introdotta dal Segretario provinciale, Giovanni Cacciano, cui è seguito un documentato intervento del Sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, sulle potenzialità e le difficoltà che un patrimonio di tale portata comporta, la cui competenza è nelle mani spesso bizantine della sovrintendenza ai beni culturali. Ha poi chiuso l’incontro il prof. Simone che ha anzitutto rimarcato l’importanza che una forza politica nazionale come il PD, con il suo gruppo dirigente provinciale, i suoi Circoli Territoriali e i Rappresentanti locali istituzionali e sociali, per la prima volta, si convoca nella grande Area Archeologica dell’antica Telesia anche al fine di operare una correzione di rotta delle politiche nazionali e regionali di valorizzazione del patrimonio storico adottate nell’ultimo cinquantennio.

Ha poi ricordato ed evidenziato che i Democratici del Sannio intendono contribuire a scrivere dal basso, dai territori, il programma del nuovo governo della Regione Campania, ricollocando le nostre Zone Interne, intese marginali, come Zone ‘centrali’ della rete di sviluppo interregionale ‘Occidente/Oriente’, così come fu per le antiche direttrici romane che resero il nostro territorio area di cerniera nella politica mediterranea di Roma. Oggi come allora, possiamo tornare ad essere snodo cruciale con l'Alta Capacità ferroviaria e il raddoppio della Telesina, tutte opere - giova ricordarlo - progettate, finanziate ed avviate dai governi del Partito Democratico".