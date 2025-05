Sanità, Rubano (FI): "Grido d’allarme medici su accesso alle cure va ascoltato" "Presto un incontro con tutte le categorie professionali del settore”

“Il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, Luca Milano, ha ancora una volta lanciato un grido d’allarme sulle gravi difficoltà del nostro sistema sanitario, richiamando con coraggio l’attenzione su una situazione non più tollerabile. È una testimonianza che non può andare dispersa che sostengo con convinzione”.

Lo dichiara il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, commentando i dati diffusi in queste ore che evidenziano come circa 20mila cittadini del Sannio siano costretti a rinunciare alle cure per motivi economici.

“Non possiamo accettare– prosegue Rubano – che in un Paese civile la salute possa diventare un privilegio per pochi. Le diseguaglianze nell’accesso alle cure colpiscono in modo particolare le aree interne come il Sannio, dove il disagio sociale si somma alla carenza cronica di personale, strutture e servizi”.

“Nei prossimi giorni – annuncia Rubano – incontrerò l’Ordine dei Medici e tutte le categorie professionali impegnate nel comparto sanitario per costruire insieme proposte da portare all’attenzione del Governo e del Parlamento. Servono risposte immediate per garantire il diritto alla salute, rafforzare la medicina territoriale e sostenere con risorse adeguate chi ogni giorno, nonostante tutto, continua a operare con spirito di abnegazione per i cittadini”.