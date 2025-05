Sicurezza stradale: il Presidente della Provincia Lombardi scrive a Mattarella "Situazione gravissima per la cancellazione delle risorse finanziarie"

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha scritto al Presidente della repubblica Sergio Mattarella per segnalare la gravissima situazione in cui è costretta ad operare la Provincia di Benevento, come del resto tutte le Province, in materia di sicurezza delle strade di competenza. Le disposizioni di cui alla Legge di Bilancio e al cosiddetto Decreto Milleproroghe infatti hanno operato pesanti tagli di risorse finanziarie per la messa in sicurezza di queste strade.

Lombardi, tenuto conto del silenzio del Governo rispetto ad una deliberazione a voti unanimi del Consiglio Provinciale di Benevento del 14 aprile scorso che sui predetti tagli aveva vivamente protestato, ha chiesto al Presidente della repubblica Mattarella di voler fare proprie le sollecitazioni delle Province sulla materia.

La cancellazione di risorse finanziarie, ufficialmente comunicata alle Province dal Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è imponente.

Essa è infatti pari per:

l’anno 2025 a -20 milioni di Euro;

l’anno 2026 a -15 milioni di Euro;

l’anno 2029 a -275 milioni di Euro

Come ha precisato il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia Pasquale Gandolfi, sono stati cancellati alle Province oltre 1,7 miliardi di Euro, pari al 70% delle risorse già assegnate per la messa in sicurezza dei 120Mila chilometri di strade provinciali. Per il Sannio, area interna della Campania, il taglio è pari:

per gli anni 2025 e 2026 ad € 3.184.828 (ovvero -70% di quanto originariamente assegnato che era infatti pari a € 4.549.754);

per gli anni dal 2025 al 2027 ad 5.459.705 (ovvero -48% di quanto originariamente assegnato che era infatti pari a € 11.374.385).

Si tenga presente, ha scritto Lombardi, che la lunghezza complessiva delle Strade provinciale del Sannio è pari a 1.300 chilometri. Queste arterie corrono su un territorio collinare e montano a geomorfologia particolarmente tormentata, interessata da numerosi e vasti fenomeni franosi. Per la maggior parte delle comunità locali sannite la Strada provinciale costituisce l’unico accesso al proprio Comune e dunque l’unico collegamento con quello vicino e con la grande viabilità di collegamento con le Province e le Regioni confinanti: essa riveste pertanto un ruolo essenziale per soddisfare i bisogni civili, economici e produttivi, nonché ovviamente per garantire il transito dei mezzi di soccorso.

«A causa dell’entità dei tagli», ha commentato Lombardi, «la conseguenza più ovvia è quella di dover ridurre drasticamente buona parte degli interventi programmati e già approvati nei mesi scorsi». Ma non è tutto. Ha infatti aggiunto il Presidente della Provincia di Benevento: «Non potendo contare più sulle risorse già da tempo concesse, probabilmente dovremo cancellare anche una parte dei lavori in corso. E’ una vera e propria sciagura», ha dichiarato Lombardi.

«Da più parti, Sindaci, Istituzioni locali, Sindaci, assessori, cittadini, Associazioni segnalano a questa Presidenza la criticità che si registra su questa o su quella strada provinciale: sono segnalazioni e proteste - ha scritto Lombardi al Presidente Mattarella - legittime e coerenti con una situazione spesso assai grave. Nonostante ogni doveroso impegno nel tentare di risolvere i problemi sul tappeto, non è possibile corrispondere alle attese mancando le risorse finanziarie necessarie per fare fronte alle criticità denunciate. Il Governo continua a tagliare fondi alle Province, come accade da anni a questa parte. E la situazione si aggrava sempre di più, ogni giorno che passa. Colpisce, però, il silenzio del Governo in carica nonostante gli appelli rivolti dall’Unione delle Province d’Italia, dai tanti Colleghi Presidenti, dai tanti Consigli Provinciali che hanno preso posizione sull’argomento. Rivolgo, dunque, in tutta umiltà un appello al Presidente Mattarella affinché voglia chiedere al Governo di rispondere sulle questioni che vengono sollevate dalle Istituzioni locali che sono le più vicine ai cittadini e che hanno il dovere ed compito di garantire la mobilità sicura», ha concluso Lombardi.

Il Presidente della Provincia ha trasmesso per conoscenza la sua comunicazione anche al Presidente del Consiglio, a Ministro dell’economia e delle Finanze, al Ministro delle Infrastrutture e al sen. Domenico Matera e all’on.le Francesco Maria Rubano della Deputazione parlamentare sannita.