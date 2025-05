Ferrovia Valle Caudina rinvio indeterminato: Matera "Ennesima presa in giro" Dal 2019 la chiusura della tratta proseguono i disagi

"Siamo al cospetto di una situazione che rasenta il paradossale. Il Presidente Eav, De Gregorio, ci dice ora, nella sostanza, che non vi è una data di ultimazione delle opere. Ennesimo schiaffo, ennesima presa in giro per il nostro territorio". Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera tornando sulla questione sollevata anche dal sindaco di Arpaia Pasquale Fucci, Presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Caudina.

Dal 2019 un continuo rinvio per i lavori

"Dal 2019, data della chiusura della tratta, è un continuo ed irrispettoso rinvio nella ultimazione delle opere. Un continuo gettare il fumo negli occhi. Da Ottobre 2022 si era arrivati, attraverso vari step di differimenti, fino al Giugno del 2025 e, poi, alla fine dell'anno.

Ora, addirittura, il rinvio è a tempo indeterminato. Siamo al cospetto di un totale disprezzo delle esigenze e delle necessità di una folta Comunità di studenti e pendolari che deve muovere principalmente verso Napoli e che, in mancanza della linea ferrata, si deve avventurare attraverso la viabilità interna, più che mai satura e inefficace. Grazie Eav, grazie anche di aver preso in giro il territorio con inaugurazioni-farsa come quella della stazione di Benevento. Una sceneggiata: mai ad oggi si era visto il taglio del nastro di uno scalo ferroviario senza treni. Come se si inaugurasse un panificio senza pane.

Non ci resta che pensare, amaramente, che la gestione Eav, rispetto al nostro territorio, non sia altro che la promanazione ed il riflesso della politica della Regione Campania sulle aree interne. Napoli-Salernocentrismo, totale lontananza rispetto all'entroterra, bancomat del quale si ricordano solo in prossimità delle urne per mungere voti. Del resto - conclude il Senatore Matera - laddove vi è competenza regionale nella gestione dei servizi – Sanità docet – vi è inefficienza e carenze".