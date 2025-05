Civico 22: restituiamo Piazza Duomo a Benevento Problemi alla struttura segnalati da alcuni commercianti

"Alcuni commercianti segnalano che scorre acqua dalle terrazze del fabbricato pubblico di piazza Duomo. Quando il cielo piange, piove a catinelle a via Pasquali e a via Goduti; da sopra a sotto il rivestimento è intriso d’acqua, piccole parti sono cadute con pericolo per la pubblica incolumità e una fresca erbetta primaverile fa mostra di sé". Parte da qui il Coordinamento di Civico22 e prosegue "Fallito il tentativo di completare l’edificio con il PNRR e ripristinare una ferita al tessuto urbano che attende da oltre ottanta anni una risposta, per contrastare il degrado che nel frattempo governa il sito, Civico22 propone di aprire alla cittadinanza l’articolata piazza interna, con accessi da via Pasquali, da via Goduti e dal sagrato del Duomo, già pavimentata con gli interventi finora effettuati.

Si potrà realizzare il “Museo della memoria”

Per restituire ai beneventani un pezzo della nostra città sarebbero sufficienti circa 400.000 €, in attesa del completamento che dovrà prevedere anche la pedonalizzazione del sagrato de Duomo. Basterà rifinire e mettere in sicurezza gli spazi separandoli dalle parti incomplete, predisporre un’illuminazione artistica e gli impianti necessari e munire gli accessi di cancelli per la chiusura notturna.

Il completamento dei piccoli locali che si aprono sulla piazza coperta, da destinare botteghe o a servizi comunali, contribuirebbe a rivitalizzare le strade limitrofe e a contrastare l’incuria. Con un intervento successivo, si potrà realizzare il “Museo della memoria” con la storia del sito dai

bombardamenti a oggi a ricordo, per le future generazioni, delle tragedie umane e materiali causate dalle guerre, tema cogente con il periodo storico che stiamo vivendo".