Ferrovia Valle Caudina, Mauro (Forza Italia): "Basta rinvii" "La pazienza è finita, serve una data certa. La Valle Caudina merita rispetto”

“Non possiamo restare spettatori inermi di fronte all’ennesimo rinvio della riapertura della tratta ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina. La misura è colma.”



È quanto dichiara Antonio Mauro, commissario di Forza Italia a Bucciano, commentando le ultime dichiarazioni del presidente Eav, Umberto De Gregorio, che ha escluso la possibilità di indicare una data certa per il completamento dei lavori.

La vicenda

“La linea è chiusa dal 2019. Sei anni di promesse non mantenute, di scadenze disattese, di comunicazioni nebulose e rinvii continui. L’ultima beffa è l’ammissione, ormai senza vergogna, che non esiste più neanche una previsione. È una mancanza di rispetto verso migliaia di pendolari, studenti, lavoratori, verso l’intero territorio caudino.”



“Condivido e rilancio l’allarme e l’indignazione espressa dal presidente dell’Unione dei Comuni, Pasquale Fucci: è ora che Eav e Regione Campania si assumano le proprie responsabilità. Pretendiamo una data certa per la riattivazione della tratta e un impegno chiaro. In assenza, saremo al fianco dei sindaci e dei cittadini in ogni forma di mobilitazione, anche clamorosa. La Valle Caudina merita rispetto”.