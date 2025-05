Incontro per il referendum: c'è Roberto Fico A Benevento, presso la Sala del Museo del Sannio

Domani, giovedì 22 maggio, l’ex presidente della Camera dei Deputati e presidente del Comitato di Garanzia del M5S Roberto Fico sarà a Benevento, presso la Sala del Museo del Sannio, per l’evento pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle “Per il Referendum – 4 sì per il lavoro”. L’appuntamento è per le 18.30: un momento di confronto, passione civile e partecipazione, in cui donne e uomini delle istituzioni, della politica e del sindacato si alterneranno per spiegare con chiarezza perché dire SÌ a un lavoro dignitoso, stabile e sicuro. A moderare sarà il vice-sindaco di Circello Gabriele Iarusso. Ad aprire i lavori il saluto della coordinatrice provinciale del M5S Sabrina Ricciardi. Interveranno l’on. Enrica Alifano, la presidente provinciale del Pd Rosa Razzano, il segretario generale della CGIL Benevento Luciano Valle, il responsabile organizzazione di Sinistra Italiana Andrea De Simone.