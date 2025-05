Fratelli d'Italia Sannio: cordoglio per la scomparsa di Franco Ercole Matera: "Uomo di profonda passione civile e politica che ha dedicato la sua vita al territorio"

Il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, il senatore Domenico Matera, unitamente all’intero coordinamento provinciale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Ercole, storico esponente della destra nazionale e locale e punto di riferimento per le aree interne della Campania.



"Franco Ercole è stato un uomo di profonda passione civile e politica - si legge nella nota - che ha dedicato la sua vita alla politica e al territorio. La sua militanza, sempre coerente e leale, ha rappresentato un esempio autentico di dedizione al bene comune, ispirato ai valori della destra sociale.

Alla famiglia, in particolare ai figli Giovanni e Marco, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giunga il nostro abbraccio sincero e partecipe in questo momento di dolore".