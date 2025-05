Toppa Infuocata, Mortaruolo: "Il sito è stato svuotato. Ora tocca al Ministero" Il consigliere regionale tuona: "Al Sannio servono azioni, non interrogazioni"

“In merito a quanto dichiarato in una nota stampa dal deputato Rubano, mi preme ristabilire con chiarezza i fatti: il sito ‘Toppa Infuocata’ a Fragneto Monforte è stato integralmente svuotato grazie all’intervento della Regione Campania, della Provincia di Benevento e della Samte. Un’operazione imponente e attesa da oltre vent’anni, iniziata nel 2022 e conclusa a gennaio 2025, che ha portato alla rimozione di oltre 65.000 tonnellate di ecoballe. Il sito è oggi libero da rifiuti e l’area è stata formalmente riconsegnata al Comune lo scorso marzo”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania.

“Oggi, ciò che resta da fare riguarda la fase successiva, ovvero gli interventi di caratterizzazione ambientale e bonifica, che non sono di competenza regionale. A tal proposito, ricordo che la società Sogesid, in house del Ministero dell’Ambiente, è stata individuata come soggetto attuatore. È quindi evidente che spetta al Ministero procedere con la massima sollecitudine.”

“Per questo – prosegue Mortaruolo – più che un’interrogazione formale, il territorio ha bisogno di un impegno operativo da parte del Governo nazionale, che metta in campo risorse e tempi certi. La Regione Campania ha già fatto la sua parte. Ora tocca a Roma. Il Sannio ha bisogno di azioni concrete, non di comunicati e passerelle. Troppo spesso si arriva a giochi fatti, provando ad accreditarsi risultati costruiti altrove. Ma i cittadini conoscono bene chi lavora, chi ascolta i territori, chi si assume responsabilità”.