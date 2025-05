Sistema di videosorveglianza a Benevento: Pd "fondamentale" Prossima settimana confronto con il comandante della Polizia Municipale

Il regolamento sul sistema di videosorveglianza nella città di Benevento è in via di definizione in commissione e sarà poi approvato in consiglio comunale. I consiglieri comunali del PD Floriana Fioretti e Giovanni De Lorenzo ritengono che questo strumento sia fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare il controllo delle aree strategiche della città.

In settimana prossima è già stata convocata apposita seduta di commissione per un confronto con il Comandante Vecchio per delucidazioni, aggiornamenti e proposte sul nuovo sistema di videosorveglianza.

Nella seduta odierna il consigliere comunale Fioretti ha sottolineato l'importanza di utilizzare il sistema di videosorveglianza come valido strumento per monitorare la sicurezza in città e garantire un maggiore controllo di tutte le aree strategiche. Ha inoltre chiesto che le telecamere installate coprano un ampio raggio di zone della città di Benevento, in modo da identificare con chiarezza le immagini registrate e monitorarle in tempo reale.

I consiglieri PD ritengono che questo regolamento sia un passo importante verso la realizzazione di una città più sicura e più controllata, e auspicano che venga approvato con la massima urgenza.