Benevento: Nanni Russo aderisce alla Lega Barone "una risorsa per il territorio"

Nanni Russo aderisce alla Lega. Il medico beneventano, già consigliere comunale del capoluogo e presidente della commissione Ambiente, dopo un colloquio con Luigi Barone, dirigente degli Enti Locali della Lega in Campania, ha deciso di ‘sposare’ il progetto di Matteo Salvini. “Ritorno a fare politica attiva, dopo qualche tempo di pausa, in un partito di territorio che ha già dimostrato nel Sannio di saper interpretare le esigenze delle collettività”, ha affermato il chirurgo beneventano. “Poi, la decennale amicizia che mi lega a Luigi Barone ha fatto il resto. Abbiamo condiviso tanti momenti straordinariamente positivi e sono sicuro che le prossime regionali saranno la ciliegina sulla torta”, aggiunge ancora Nanni Russo che conclude: “Il Sannio e Benevento hanno bisogno di una ventata di novità e rinnovamento, bisogna guardare avanti e non certo indietro. Sono pronto a collaborare con tutti, ad iniziare dal segretario provinciale Luigi Bocchino per rafforzare ulteriormente il partito”. Molto contento dell’adesione, il dirigente Luigi Barone: “Nanni Russo è stato sempre un amico, ritrovarlo anche politicamente è per me una grande soddisfazione perché la sua esperienza e capacità saranno utilissime alla crescita del partito non solo in città ma in tutto il Sannio”. Per il dirigente degli Enti Locali della Lega in Campania “Nanni Russo è una risorsa, in città è conosciutissimo e stimato. Darà il suo contributo in termini di idee e proposte per radicare ulteriormente la Lega a Benevento e nel Sannio”. Per il segretario provinciale Luigi Bocchino “l’adesione del dottore Nanni Russo rappresenta un ulteriore importante tassello di crescita della Lega oltre che un segnale di grande attrattività del nostro partito che è l’unico a seguire con attenzione le istanze dei territori”. A breve a Nanni Russo sarà affidata un'importante responsabilità nel partito.