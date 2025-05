Nasce il Circolo di Benevento di Sinistra Italiana Un’assemblea partecipata ha sancito questo nuovo passo nel percorso di radicamento politico

Un segnale forte arriva dal cuore del Sannio: Sinistra Italiana rafforza la propria presenza nel territorio con la nascita ufficiale del Circolo di Benevento. Un’assemblea partecipata ha sancito questo nuovo passo nel percorso di radicamento politico, sotto la presidenza del responsabile regionale dell’organizzazione Andrea De Simone.

L’incontro non è stato solo un atto formale, ma un momento di confronto, visione e rilancio. Il nuovo circolo, composto da militanti, giovani attivisti, cittadini e cittadine che credono in un’alternativa possibile e necessaria, è già al lavoro su temi concreti e urgenti. A partire dalla campagna referendaria promossa dalla CGIL: il circolo beneventano è attivamente impegnato all’interno del Comitato per i 5 Sì, per difendere i diritti dei lavoratori, l’equità fiscale e il principio di giustizia sociale, messo a dura prova da anni di politiche regressive.

Sguardo è anche rivolto al futuro, e in particolare alle elezioni regionali

Ma, come afferma il segretario regionale Tonino Scala, “lo sguardo è anche rivolto al futuro, e in particolare alle elezioni regionali che si avvicinano. È in programma un incontro con Verdi per l’Europa per rafforzare il progetto di Alleanza Verdi e Sinistra in tutti i centri della provincia. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: costruire un campo largo e radicato, capace di dare voce alle tante istanze di cambiamento che provengono dai territori.

La nascita del Circolo di Benevento rappresenta dunque molto più che un passaggio organizzativo: è un atto politico che rilancia il ruolo della sinistra in una terra ricca di contraddizioni ma anche di potenzialità, spesso dimenticata dalle grandi narrazioni ma viva e desiderosa di giustizia, ambiente, diritti.

Sinistra Italiana cresce nel Sannio, e lo fa con la forza delle idee, con la partecipazione attiva e con la volontà di costruire, passo dopo passo, un’alternativa concreta e popolare”.