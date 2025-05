"FI unico approdo per chi si riconosce nella tradizione di Democrazia Cristiana" Così Claudio Cataudo vicesegretario provinciale di Forza Italia

“Le parole dell’onorevole Fulvio Martusciello esprimono con chiarezza ciò che Forza Italia rappresenta: la casa naturale dei moderati, degli eredi della Democrazia Cristiana, di chi si ispira al pensiero di De Gasperi, Sturzo, Zaccagnini. Non esistono scorciatoie o imitazioni: il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è l’unico rappresentante italiano, è il riferimento autentico per chi crede nei valori del popolarismo europeo”. Lo dichiara Claudio Cataudo, vice segretario Provinciale di Forza Italia, che aggiunge: “Chi si riconosce davvero in quella storia e in quei valori trova in Forza Italia la sua collocazione naturale”.