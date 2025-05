Sant'Angelo a Cupolo: Alessandro De Pierro è il nuovo sindaco "È il momento di rimboccarsi le maniche e costruire il futuro che tutti desideriamo"

E' Alessandro De Pierro il nuovo sindaco di Sant'Angelo a Cupolo. Si tratta dell'unico comune della provincia di Benevento chiamato al voto in questa tornata elettorale del 25 e 26 maggio 2025 per le elezioni amministrative. Urne chiuse alle 15 con un'affluenza di circa il 71 per cento.

Tre le liste in campo ed i rispettivi candidati per la fascia tricolore: Alessandro De Pierro alla guida della compagine “Insieme per Sant’Angelo” che ha conquistato la vittoria con 1312 voti, Angelo De Luca con la lista “Fare comune” (500 le preferenze ottenute) e Antonio Tornusciolo con la lista “LiberaMente” (938 voti).

Il neo primo cittadino, come detto, ha conquistato lo scranno più alto del Municipio con la lista 'Insieme per Sant'Angelo a Cupolo'.

“Sceglieteci e consentiteci di lavorare con passione e determinazione per far diventare Sant'Angelo a Cupolo più forte, accogliente e vivo. Insieme faremo grandi cose!”, il claim scelto dalla compagine guidata da De Pierro che subito dopo l'elezione ha ringraziato i cittadini con un lungo messaggio pubblicato sulla pagina social della lista da lui guidata assicurando l'impegno per il territorio e per il futuro della comunità.

Il messaggio del neo sindaco di Sant'Angelo a Cupolo

“È con profonda emozione ed immensa gratitudine che accolgo il risultato di queste elezioni. La fiducia che mi avete accordato, così ampia e decisa, è per me un onore ma soprattutto una grande responsabilità. Sant’Angelo a Cupolo ha scelto una visione concreta, fatta di ascolto, partecipazione ed azioni reali. Ringrazio tutti i cittadini, indipendentemente dal voto espresso: da oggi sarò il sindaco di tutti, senza distinzioni. Inizia un percorso di lavoro condiviso, di dialogo con i cittadini, le famiglie, i giovani, gli anziani e tutte le realtà del territorio. La nostra comunità merita impegno, trasparenza e risultati concreti. Insieme faremo di Sant’Angelo a Cupolo una comunità più vivibile, moderna e inclusiva. È il momento di rimboccarsi le maniche e costruire il futuro che tutti desideriamo. Grazie di cuore!”

Gli auguri del sindaco di San Nicola Manfredi

A poche ore dalla chiusure delle urne sui social subito è arrivato anche il messaggio di auguri al neo sindaco da parte del vicino comune di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo.

“Ho appena telefonato al nuovo sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, Alessandro De Pierro”, scrive il sindaco Vernillo precisando di aver “augurato buon lavoro a lui e a tutta la squadra”. Ed ancora: “Conosco bene il Comune di Sant'Angelo a Cupolo. Augurissimi anche a un'altra Pagliarese che entrerà nell'Amministrazione, Adua Forni . Con il nuovo sindaco ci siamo ripromessi di vederci presto. Buon lavoro”.