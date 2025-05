Barone (Lega) tuona contro i ritardi lavori della Benevento - Napoli Responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania: domani sarò alla stazione Appia

"Cinque anni di attesa. Ancora niente treni. Dal marzo 2021 i comuni della Valle Caudina sono senza rete ferroviaria. La tratta Benevento – Cancello è ferma, abbandonata da chi avrebbe dovuto ammodernarla. Ritardi, rinvii, bugie: intanto chi lavora, chi studia, chi vive nel Sannio resta isolato".

Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania annuncia per domani mercoledì 28 maggio, alle ore 12, una conferenza stampa sul tema dei trasporti dinanzi la stazione Appia di Benevento in in via Appia Antica.

"Parleremo dei lavori senza fine e delle responsabilità dell’Eav, non accettiamo che il Sannio sia sempre ultimo. Ultimo nei trasporti. Ultimo nei servizi. Ultimo nel rispetto". Alla conferenza stampa parteciperanno il segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino e i dirigenti del partito sannita.