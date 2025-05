"Forza Italia vota revisore di Mastella: strategia del viandante vira a destra" La riflessione della vice segretaria Pd Stefania Bocchino

«La strategia del viandante a Palazzo Mosti oggi ha virato a destra... I due consiglieri comunali di Forza Italia hanno votato, infatti, quale presidente del collegio dei Revisori, il candidato indicato da Mastella e dalla sua maggioranza.

Un fatto politico curioso per Forza Italia, il cui coordinatore provinciale si professa tenace oppositore di Mastella e del suo governo locale. I consiglieri del suo stesso partito intanto votano, in una nomina dal tenore squisitamente politico, secondo le indicazioni della maggioranza mastelliana».

Così la Vice Segretaria PD Città di Benevento Stefania Bocchino "Altrettanto bizzarro risulta come Mastella cerchi sponde nel centrodestra mentre reclama continuamente un’alleanza con il centrosinistra a Benevento, cosa che peraltro nessuno si sogna.

Negli stessi giorni in cui si agita per entrare nel campo largo, minacciando farlocche ripercussioni interplanetarie, stringe intese con i consiglieri di Forza Italia.

Un coacervo di ambiguità politiche che, in un contesto ordinario, richiederebbe spiegazioni chiare ed esplicite, benché temiamo sia opera vana aspettarsele. Nell’epoca dei viandanti, di vecchio e nuovo conio, la chiarezza e la trasparenza dei comportamenti politici sono considerati alla stregua di fastidiosi intralci, per di più fuori moda".