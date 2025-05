Ospedale De’ Liguori, Rubano (FI): "Sempre più grave il fallimento di De Luca" "Ora dica se vuole chiudere il Pronto Soccorso nel periodo estivo”

“Le voci sempre più insistenti sulla possibile chiusura estiva del Pronto Soccorso e del reparto di medicina dell’Ospedale De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti sono gravissime e meritano risposte immediate".

Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia che rimarca: "Se davvero si sta pensando di chiudere i servizi per carenza di personale durante il periodo estivo, ci troviamo di fronte all’ennesimo fallimento della sanità campana sotto la guida di Vincenzo De Luca. Un fallimento che, ancora una volta, colpisce i territori interni.

Il presidente della Regione ha il dovere di dire chiaramente se intende smantellare l’Ospedale De’ Liguori. Se il disegno è quello di trasformare i nostri presìdi sanitari in contenitori vuoti, lo si dica apertamente.

La direzione generale del San Pio, intanto, ci risponda con serietà: i cittadini hanno diritto alla verità, non al silenzio o a rassicurazioni generiche”.