Ferrovia Benevento Napoli, l'ira della Lega. Barone: passi ad Rfi - VIDEO e FOTO "Ferma dal 2021. Dopo inaugurazione della stazione Appia, l'Eav non sa dare date certe: incredibile"

“Il nostro auspicio è che la tratta ferroviaria Benevento – Napoli via Valle Caudina venga acquisita da Rfi. Questa è l'unica opportunità affinchè i treni tornino a percorrere la linea da e per Napoli. È surreale che dopo oltre quattro anni ancor anon venga rimessa in funzione dall'Eav”.

Questo il monito lanciato questa mattina da Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania che ha fatto tappa presso la stazione Appia di Benevento in in via Appia Antica.

“Struttura inaugurata alla presenza dei vertici Eav un paio di mesi fa ma che ancora non entra in funzione e ancora più grave – ha più volte sottolineato Barone - non si sa quando da qui possano ripartire questi treni”.

La mozione

Vicenda al centro una mozione presentata dai leghisti in consiglio Regionale “e per questo ringrazio il capogruppo Nappi” che punta a sbloccare la situazione. In particolare, il documento impegna la Regione Campania ad avviare un tavolo tecnico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana ed Eav proprio per fare in modo di sbloccare la questione.

“Invito anche il sindaco e il presidente della Provincia di Benevento e gli altri primi cittadini a fare squadra e appoggiare la nostra battaglia – ha concluso Barone – affinchè questa linea ferroviaria fondamentale per il Sannio e l'Irpinia possa riprendere a funzionare”.