Ferrovia Valle Caudina, il senatore Matera (FdI): "Adesso basta" "Prossima settimana nuova interrogazione parlamentare"

"Eav sfugge a qualsiasi confronto. Siamo al cospetto di comportamenti che si confermano essere istituzionalmente scorretti oltre che irriguardosi nei confronti delle Comunità".

Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare il rinvio a tempo indeterminato del tavolo di confronto che si sarebbe dovuto avere a Palazzo Mosti di Benevento, il prossimo 3 Giugno, in tema di ferrovia Valle Caudina, causa la annunciata indisponibilità del Presidente Eav De Gregorio.

"Al cospetto dell'ennesimo slittamento sine die della riapertura della tratta - sottolinea il parlamentare caudino - risulta essere quanto meno inopportuno dribblare anche il tavolo tecnico. È l'ennesimo schiaffo che viene rispetto alla gestione di questa vicenda che sta cominciando ad assumere i connotati di una farsa.

E’ necessaria una protesta forte del territorio che ha diritto di sapere se e quando riaprirà la linea ferroviaria. Risulta essere ormai palese che, anche riguardo al tema dei trasporti, tutto quanto ricade nella competenza regionale si traduce in disservizi e snobismo ai danni dell'entroterra. È una situazione inaccettabile e, come rappresentante del territorio, non posso tollerare che vi siano atteggiamenti di disparità tra cittadini e cittadini a seconda della provincia di residenza. È il momento di rivendicare in modo netto e deciso ciò che ci spetta. Già ho presentato sulla questione della linea ferroviaria Valle Caudina un'interrogazione parlamentare. Ne riproporrò una ulteriore al Ministero dei Trasporti sebbene, come detto, la competenza sulla intera vicenda sia della Regione Campania. Chiederò al Dicastero di poter comprendere cosa sta avvenendo presso Eav e quali sono i reali motivi che stanno determinando una situazione talmente deprecabile.

È il momento di dire basta facendo ciò - chiude il Senatore Matera - a tutela dei cittadini e dei rappresentanti di un territorio che non merita di essere ricordato da qualcuno solo quando c'è da fare la questua dei voti"