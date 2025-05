Lega: "Accorpamento Genio Civile ad Avellino ulteriore scippo al territorio" La sollecitazione di Barone: la Regione si fermi

“Se fosse vero che la Regione Campania ha deciso di procedere definitivamente con l’accorpamento del Genio Civile di Benevento ad Avellino, togliendo al capoluogo sannita l’Unità Operativa Dirigenziale, saremmo in presenza di un ulteriore scippo al nostro territorio. Spero che la notizia venga smentita e che le istituzioni locali si attivino immediatamente per verificarla e, se fosse confermata, per evitare che ciò accada”. Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier Campania, a proposito dell’accorpamento del Genio Civile di Benevento ad Avellino. “Sarebbe prevista da giugno 2025, ovvero tra qualche settimana, la riorganizzazione degli uffici del Genio Civile in Campania, che includerebbe l’accorpamento delle Unità Operative Dirigenziali (UOD) di Benevento, Avellino e Ariano Irpino. Ristrutturazione che è stata definita dalla legge regionale 6 del 2024 e attuata attraverso la delibera di giunta regionale 408 del 31 luglio 2024 e approvata dal Consiglio Regionale della Campania con la risoluzione di maggioranza del 5 novembre 2024, come indicato nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027”, spiega Barone.

Negli ultimi anni Benevento è stata sistematicamente privata di strutture e presìdi fondamentali

“Benevento ed il Sannio meritano rispetto, non certo l’oblio. Negli ultimi anni, la città di Benevento è stata sistematicamente privata di strutture e presìdi fondamentali per la sua identità, la sua economia e la dignità dei suoi cittadini. Una lenta ma inesorabile spoliazione che sembra non avere fine: prima la Camera di Commercio, ora il Genio Civile. Tutto questo avviene nel silenzio assordante delle istituzioni”, sentenzia il dirigente della Lega che domanda: “È lecito chiedersi: dov’è la politica quando c’è da difendere il territorio? Dove sono i nostri rappresentanti quando le decisioni che contano vengono prese altrove, ignorando le reali esigenze di una città che ha già pagato abbastanza in termini di spopolamento, disoccupazione e marginalizzazione? La verità è che molti politici si ricordano di Benevento solo in campagna elettorale, quando servono i voti. Promesse, strette di mano, foto con sorrisi di circostanza. Poi il nulla. Spariscono per anni, salvo ricomparire con nuovi slogan e vecchie ricette. Ma i cittadini non sono più disposti a farsi prendere in giro.

Benevento non è una periferia da sacrificare sull’altare della centralizzazione

Benevento non è una periferia da sacrificare sull’altare della centralizzazione. È una città con una storia millenaria, una comunità viva che chiede solo di essere messa nelle condizioni di crescere, lavorare, restare. Basta scelte calate dall’alto. Basta trattarci come un numero su un foglio Excel”, afferma ancora Barone. “La misura è colma, basta scippi al territorio. Come Lega continueremo a difendere le autonomie locali e le identità territoriali. Sappiamo che un’Italia forte si costruisce dai comuni, dalle province, dai presìdi concreti che servono i cittadini, non nei salotti dei burocrati regionali. Non nei decreti fatti senza ascoltare il territorio e la gente. Benevento non è una provincia di serie B. È un capoluogo con una storia millenaria, con cittadini fieri che meritano rispetto, non l’ennesimo schiaffo. Difendere Benevento non è folklore: è giustizia. Chi continua a smantellare i nostri servizi, umilia un’intera comunità. E chi tace, è complice. La Lega dice basta. Chiediamo con forza: lo stop immediato a ogni accorpamento che penalizza Benevento, e un piano di rilancio vero per i nostri uffici, le nostre infrastrutture, i nostri giovani. Perché noi non svendiamo l’identità dei territori. Noi non ci arrendiamo”, conclude Luigi Barone.